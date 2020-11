Vandali squarciano tendone per i tamponi anti-Covid a Prato

Alcuni vandali hanno squarciato il tendone dei tamponi drive through a Prato. La notte scorsa in piazza Abbé Pierre delle persone hanno rovinato un tendone per i prelievi allestito da Anpas Toscana. La tenda ha un sistema di allarme.

"Non abbiamo imparato niente da tutta questa sofferenza – ha detto il presidente dell’Anpas Toscana, Dimitri Bettini – non c’è solo il valore economico del danneggiamento. Dietro quello che è successo a Prato c’è molto di più. C’è il malessere della società, l’egoismo e l’ignoranza che ci ha portato fin qui. Quel vandalismo rappresenta i mille distinguo di chi in questa pandemia non vuole fare la sua parte, chi nega, chi vuole i tamponi, ma non vicino a casa sua. Noi non ci facciamo intimidire. Continuiamo ad andare avanti coi nostri valori: civismo e solidarietà. Senza paura".

Quello di Prato non è il primo gesto di questo genere. Qualche settimana fa la postazione di Fiesole era stata fatta spostare dai cittadini che temevano il contagio e hanno chiamato la polizia municipale sostenendo che il posizionamento del tendone era troppo vicino alle case.