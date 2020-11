Proseguono l'attività violando il Dpcm, multate due palestre

Due multe da 400 euro. È quanto hanno notificato stamani gli agenti della Polizia Municipale a due palestre cittadine oggetto di controlli nei giorni scorsi e che, nonostante le disposizione del DPCM, continuavano l’attività utilizzando gli spazi esterni non solo per gli allenamenti individuali ma anche per i corsi di gruppo. Nel DPCM è infatti spiegato che sono consentiti gli allenamenti di gruppo seppur con le distanze previste ma al tempo stesso si ribadisce la chiusura di palestre e piscine. L’aver trasferito le attività all’esterno quindi è una pratica non consentita. E per questo è scattata la sanzione.