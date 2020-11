Zona rossa, Capecchi e Fantozzi (FdI): "Subito tavolo sull'agricoltura"

“La zona rossa comprime sempre di più la nostra economia e mette in ginocchio i vari comparti. L’emergenza sanitaria non deve oscurare l’emergenza economica, sono due facce della stessa medaglia. Intanto, il settore agricolo ha bisogno di risposte urgenti, la futura ripresa passa anche da un tavolo regionale permanente di confronto tra l’assessore Saccardi, le associazioni e categorie economiche. Noi di Fratelli d’Italia sosteniamo l’appello lanciato da Confagricoltura e siamo pronti a dare il nostro contributo –dichiarano i Consiglieri regionali Alessandro Capecchi, vice-presidente della Commissione Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Vittorio Fantozzi, vice-presidente della Commissione Sviluppo economico- Gravi le difficoltà con cui tante imprese si trovano a fare i conti quotidianamente, c’è perciò urgente bisogno di un nuovo modello strategico e di programmazione, è imprescindibile un rafforzamento del settore agricolo. Servono subito contributi a fondo perduto, andando a intercettare i contributi europei, per sostenere l’immediato. Poi serve una filiera davvero integrata dal campo alla tavola, sviluppare una maggiore competitività sui mercati internazionali con azione di promozione incisiva, senza dimenticare che vanno colmate lacune logistiche e tecnologiche delle piccole e medie imprese. Bisogna mettere mano ad uno snellimento delle procedure per realizzare le infrastrutture necessarie al mondo agricolo e, in particolare, al vivaismo. C’è bisogno di una viabilità adeguata per il comparto vivaistico, che liberi i paesi e dia maggiore competitività. Sciogliamo i nodi che impediscono da troppo tempo la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A11, asse viario fondamentale che muove l’economia toscana dall’entroterra verso la costa. Per Pistoia terza corsia vuol dire nuovo casello Est e collegamento con l’asse dei vivai”.