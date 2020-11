Toscana zona rossa, ecco l'autocertificazione per gli spostamenti

La Toscana è da oggi (domenica 15 novembre) zona rossa. Con l'aggravarsi delle misure, torna fondamentale avere con sé l'autocertificazione. Adesso non serve più solo per spostamenti verso altri comuni, ma anche per muoversi nel proprio.

QUI potete scaricare il modulo di autocertificazione.

Quando serve il modulo messo sopra? Come detto, sono vietati gli spostamenti, ma ci sono delle eccezioni. Se ci sono comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità (vedi la spesa) allora ci si può muovere ma serve l'autocertificazione. Sono consentiti anche spostamenti per raggiungere amici o parenti non autosufficienti, o anche per trovate figli minorenni dall'altro genitore o dall'affidatario. Si possono accompagnare i figli dai nonni, ma è sconsigliato perché gli anziani sono tra i più a rischio contagio. Ogni volta che ci si muove, bisogna avere con sé l'autodichiarazione.

Rimane, per la zona rossa come per le altre regioni, la possibilità di controlli da parte delle forze dell'ordine per verificare la veridicità delle autocertificazioni.