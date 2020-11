Cane annusa borsone, scoppia una lite: denunciato 55enne

Tutto è partito da un cane che ha annusato un borsone e si è concluso con una lite e una denuncia. In mezzo è spuntato fuori anche un coltello con lama da quindici centimetri. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 14 novembre, in via Santo Stefano in Pane a Firenze.

Un 55enne stata passeggiando col cane quando l'animale si è soffermato a annusare alcuni borsoni. Gli oggetti erano stati messi a terra da cinque persone di origini senegalesi in attesa del bus. I cinque si sono infastiditi e ne è nata una lite, con tanto di percosse. A quel punto il 55enne, per paura di essere aggredito, ha tirato fuori il coltello.

Sul posto è intervenuta la polizia. Il 55enne è stato denunciato per il porto dell'arma. Per le botte ricevute ci sarà un procedimento solo in caso di querela.