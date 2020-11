Al controllo anti-Covid picchia due agenti di polizia, arrestato

Ha preso a calci e pugni un poliziotto e una poliziotta durante un controllo anti-Covid. Per questo un 20enne italo-russo è stato arrestato a Firenze, in piazzale del Re. Le accuse sono di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, a cui si aggiungono il rifiuto di dare le generalità e il porto d'arma da taglio. Il giovane, infatti, aveva con sé un coltello dalla lama di sedici centimetri.

Il 20enne non risiede a Firenze e dal controllo non è emerso che avesse un motivo valido per cambiare comune, quindi è stato sanzionato per mancato rispetto dell'ordinanza anti-Covid. I due agenti hanno avuto sei giorni di prognosi per le contusioni.

Quando è stato avvicinato per il controllo, il giovane si è dimostrato subito ostile. Dagli accertamenti è emerso che ha vari precedenti di polizia, da reati di droga a reati contro il patrimonio.