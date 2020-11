Consiglio comunale, a Pisa si parla di vaccini antinfluenzali e diminuzione della Tari

Domani, Martedì 17 Novembre, dalle 14 (diretta streaming) nuova seduta del Consiglio Comunale. I lavori inizieranno con ben tre question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sull'aumento dei contagi nelle Rsa. Il secondo, del consigliere Matteo Trapani (Pd), è sul licenziamento di alcuni lavoratori dell’Avr. Il terzo, infine, del consigliere Gabriele Amore (M5S), è sul compenso degli artisti impegnati durante l’estate al Giardino Scotto. Dopo alcune interpellanze, sarà la volta poi della discussione di alcune mozioni.

In particolare, saranno discusse la mozione presentata dal consigliere Marcello Lazzeri (Lega), sulla mancanza, denunciata dai medici di famiglia, dei vaccini antinfluenzali promessi dalla Regione Toscana, quella, presentata dal consigliere Matteo Trapani (Pd) sulla situazione Armena e quella “contro ogni tipo di discriminazione”, presentata dal consigliere Francesco Niccolai (FdI), nella foto. Sarà anche discussa, inoltre, la mozione, presentata dai consigliere Riccardo Buscemi e Virginia Mancini, entrambi di Forza Italia, su i 18 pescatori italiani prigionieri in Libia, quella presentata dalla consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd) con al quale si chiede “da subito una diminuzione della somma dovuta per la seconda rata della TARI” e quella, infine, del consigliere Gino Mannocci (Lega) per un sostegno, in conseguenza della pandemia, alle imprese, ai professionisti e ai commercianti

Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come fissate dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si terranno martedì 24 Novembre, giovedì 26 Novembre, martedì 1 Dicembre e, infine, giovedì 3 Dicembre. Le sedute di martedì 1 Dicembre sarà dedicata alla Festa della Toscana alla quale sono stati invitati il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo e il Governatore della Toscana, Eugenio Giani e alla quale parteciperà, tra gli altri, il noto scrittore Marco Malvaldi. La seduta di martedì 3 Dicembre del Consiglio Comunale avrà invece come argomento principale la crisi dall'aeroporto Galilei.

Fonte: Consiglio Comunale di Pisa - Ufficio Stampa