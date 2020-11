Inverno fiorentino e ristoro per teatri e associazioni, al via oggi il bando

E’ stato pubblicato oggi l’Avviso pubblico per la selezione di eventi culturali e artistici da realizzare tramite piattaforme digitali nel periodo autunnale-invernale 2020 (“Inverno Fiorentino”) e per il riconoscimento di sostegni economici a soggetti senza scopo di lucro che gestiscono sale teatrali e di spettacolo fiorentine attualmente chiuse al pubblico a causa delle misure di contenimento della pandemia.

L’avviso è consultabile al seguente link: http://musefirenze.it/muse/ (alla sezione Presentazione progetti).

Si tratta di 150 mila euro per l’Inverno digitale e di 200 mila euro per teatri e sale chiuse.

La selezione, che sarà gestita dall’Associazione MUS.E. (ente di diritto privato controllato dal Comune di Firenze), si compone di due Sezioni. La prima è indirizzata ai soggetti culturali no profit (associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero) che hanno maturato esperienze nella città di Firenze e che propongono eventi, trasmessi in streaming oppure on-line, che si contraddistinguono per qualità culturale/artistica e originalità. Ai progetti ritenuti meritevoli dalla Commissione di valutazione, potrà essere riconosciuto un contributo economico massimo di € 1.500 per ogni evento digitale proposto, fino ad un massimo di € 5.000 in caso di realizzazione di più eventi, che comunque non potrà essere superiore all’80% delle spese che saranno sostenute e documentate per l’intera attività.

Alla seconda Sezione dell’Avviso potranno invece partecipare i soggetti senza scopo di lucro che gestiscono sale teatrali e di spettacolo fiorentine attualmente chiuse al pubblico, che necessitano con urgenza di un sostegno economico per far fronte alle spese generali e di personale. A questi ultimi potrà essere riconosciuto un contributo economico (massimo di € 15.000) sulla base delle spese di funzionamento e gestione appositamente documentate e inerenti l’anno 2020 e della programmazione svolta nell’anno 2019.

Le domande possono essere inviate fino a venerdì 29 novembre 2020 alle ore 15.00, compilando la documentazione indicata nell’Avviso, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: eventicultura@registerpec.it. Per ogni eventuale richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo mail: segreteria@invernofiorentino.it .

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa