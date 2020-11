Oltre 20 morti a Villa Serena, i sindaci dell'Empolese Valdelsa chiedono un approfondimento per far chiarezza

Da 10 giorni non ci sono nuovi casi positivi ma la situazione dell'RSA Villa Serena di Montaione (Firenze) resta al centro dell'attenzione visto il decesso di 23 ospiti, su un totale di 131 persone che risiedevano all'interno della struttura. Sono i sindaci dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a chiedere un approfondimento sulle vicende che hanno portato alle note criticità nella gestione dell'RSA, gestione che prima è stata della Cooperativa Mediterranea e, a partire dallo scorso 28 ottobre, dell'Asl Toscana Centro che ha preso in carico l'intera struttura a seguito del commissariamento disposto sulla base dell'ordinanza 93 delle Regione Toscana. Il tutto in base a appositi accordi tra Asl e Unione dei Comuni, necessari per regolamentare tutti gli aspetti giuridici ed economici.

Attualmente tra gli ospiti di Villa Serena sono 38 le persone positive al Covid, di cui 3 trasferite in ospedale, le altre 35 sono all'interno del blocco B, quello dedicato al coronavirus. Nei blocchi A e C risiedono 65 persone, tutte negative.

"Sulla situazione di Villa Serena e sull'alto numero di contagi e decessi - spiegano Alessio Spinelli, presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, e Alessio Falorni, presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - è già in corso un'indagine dell'Asl Toscana Centro con la Commissione Ispettiva di controllo diretta dal Dott. Roberto Biagini. Come sindaci intendiamo conoscere quanto prima i risultati di questa indagine ed eventualmente valutare se procedere anche con altri strumenti ad un approfondimento che riteniamo necessario per il rispetto che si deve alle famiglie delle persone decedute. Siamo molto preoccupati per la situazione di Villa Serena, una struttura che accoglie tanti nostri cittadini anziani e che rappresenta una risorsa sociale di grandissimo valore per il territorio".