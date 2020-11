Scompare una 29enne a Orentano dopo l'arresto del compagno: scattano le ricerche

Non si hanno più tracce da giorni di una 29enne di Orentano a Castelfranco di Sotto. La donna, Khrystyna Novak, di origine ucraina, era stata ascoltata in commissariato a Pontedera dopo che il compagno, un imprenditore 41enne di origini spagnole, è stato arrestato per porto abusivo d'arma e munizioni, ricettazione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver parlato con la polizia la donna è però scomparsa. La madre che vive in Ucraina, non sentendola telefonicamente da giorni, ha fatto scattare le ricerche attraverso una conoscente che vive a Brescia. La polizia ha trovato nella villetta di Orentano dove la 29enne viveva con il compagno documenti e le sue cose, il che escluderebbe una fuga. Manca solo il cellulare della donna che risulta spento da giorni.

L'abitazione adesso è stata posta sotto sequestro e le ricerche sono in corso, anche con l'utilizzo dei cani molecolari della polizia. Una segnalazione è arrivata da Cecina, dove la 29enne sarebbe stata vista in compagnia di un uomo fare la spesa in un supermercato. Gli inquirenti stanno vagliando l'ipotesi. La 29enne è in Italia da pochi mesi con un visto turistico in scadenza.