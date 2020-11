Smam, PD: "Incarico all'architetto ex socia del sindaco scelta inopportuna"

Abbiamo preso atto che è stato conferito all’Architetto ex socia dello studio del nostro attuale Sindaco, un incarico ad alto contenuto di professionalità procedendo alla sua nomina diretta da parte dello stesso Sindaco, a responsabile del settore 3 - politiche territoriali - con titolarità di posizione organizzativa. Questa decisione è stata resa pubblica con il decreto del Sindaco n° 29 del 16 ottobre 2020.

L’incarico, secondo i dettami dello statuto deve essere conferito previa selezione pubblica, considerato il possesso dei requisiti necessari quali “comprovata esperienza pluriennale” e “specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” naturalmente pensiamo che la commissione giudicatrice abbia tenuto conto, nel colloquio che ha avuto con la candidata prescelta il 30 settembre 2020, dei requisiti richiesti, anche se non ci risulta la comprovata esperienza. Riteniamo che la scelta della candidata sia stata politicamente quanto meno poco opportuna essendo la stessa ex socia dello studio di architettura della attuale sindaca Parrella.

Altro personale, che da tempo opera nell’ufficio tecnico del comune e che possiede i titoli necessari oltre alla richiesta “pluriennale esperienza” perché non è stato utilizzato per ricoprire il ruolo necessario e mancante? Il Partito democratico di Santa Maria a Monte da tempo aveva riscontri negativi dai cittadini e dai vari tecnici circa il funzionamento dell’Ufficio Tecnico che sembrava evidenziare problemi di gestione spesso navigando a vista. Dopo il pensionamento del dirigente il ruolo era stato ricoperto, in maniera a nostro avviso abbastanza anomala, dal Segretario Comunale che fra l’altro già lavorava su due comuni, Santa Maria a Monte e Montopoli.

L’ufficio si sta inoltre avvalendo di una “consulenza esterna” per l’istruttoria delle pratiche che oltre al costo, spesso evidenzia, a parere dei tecnici e dei cittadini, tempi lunghi nonostante il numero ridotto dovuto ad un settore che ultimamente è in crisi. Il personale di recente o vecchia assunzione sembra avere problemi a permanere nell’organico tanto che molte figure hanno preferito emigrare in comuni limitrofi.

Nell’ufficio tecnico circolano stagisti o personale assunto a tempo determinato o su obiettivi e naturalmente il lavoro ne risente. L’Ufficio tecnico è un settore strategico ed ha, a nostro avviso, bisogno di avere un dirigente che possa davvero mettere fine a questo momento di navigazione a vista dando di nuovo delle regole chiare al personale e risposte concrete ai tecnici e ai cittadini. La Sindaca Parrella spesso vicaria il ruolo mancante utilizzando le sue competenze ma riteniamo che a lei competa il ruolo politico e non quello tecnico.

Ci domandiamo inoltre perché si sono così tanto allungati i tempi per raggiungere questa assegnazione considerata la necessità di avere un dirigente dell’ufficio che potesse ricoprire un ruolo indispensabile per il buon funzionamento dell’ufficio, tanto da pensare che ci sia stato un preciso obiettivo da raggiungere o meglio un candidato predestinato a ricoprire quel ruolo.

Fonte: La segretaria del PD di S.Maria a Monte Patrizia Faraoni