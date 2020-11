Per la sicurezza dei dipendenti, ma anche dei cittadini che usufruiscono dei servizi del Comune di Borgo San Lorenzo, l'Amministrazione, grazie al lavoro dello Studio Auxilium, ha deciso di organizzare una giornata di screening per il personale che volontariamente si è potuto sottoporre al test antigenico rapido per la ricerca del Covid.

Fonte: Ufficio stampa