Covid, muoiono altri due anziani della RSA Villa Serena: in totale sono 25 gli ospiti deceduti

"Una tragedia che non si vuole arrestare". Con queste parole il sindaco di Montaione Paolo Pomponi annuncia altri due decessi nella RSA Villa Serena. Con questi ulteriori decessi sono 25 gli anziani ospiti deceduti dopo i contagi da Covid.

"Per la nostra comunità si tratta di una ferita indelebile - continua il sindaco - un dolore immenso per quello che Villa Serena rappresenta per Montaione da oltre 50 anni. Le condoglianze e la vicinanza della nostra comunità ad altre due famiglie".

Negli ultimi giorni, fortunatamente, non si sono verificati nuovi casi positivi nella struttura.