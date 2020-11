Luci natalizie pagate dal Comune a Ponsacco, il plauso di Confcommercio

"L'amministrazione comunale non chiederà un soldo ai commercianti per allestire al meglio le luminarie natalizie. Un fatto estremamente positivo, che trova la nostra più totale approvazione” - ammette il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Il nostro ringraziamento va al sindaco Brogi per aver preso una decisione sicuramente non facile, ma che in un momento straordinario e critico come quello attuale consideriamo semplicemente doverosa. Perché c'è uno straordinario bisogno di innestare un nuovo circuito di fiducia e di positività, rasserenando gli animi da paure senza dubbio legittime. Adesso il nostro auspicio è quello di poter salvare il Natale e almeno una parte dei consumi consueti di questo periodo, nella speranza che negozi e attività commerciali possano avere almeno un minimo di sollievo economico”.

“Sono strafelice del risultato ottenuto, confesso che ce lo aspettavamo - ribadisce il presidente dell'Area Vasta di Confcommercio Alessandro Simonelli - e ringrazio l'amministrazione comunale per aver collaborato in maniera determinante alla realizzazione delle luci e per la vicinanza concreta dimostrata ancora una volta al tessuto economico della città. Da sempre i commercianti hanno contribuito economicamente all'illuminazione, ma nell'anno del Covid-19 sarebbe stato un sacrificio impensabile. Ecco che accendere Ponsacco con veri e propri lampi di gemme, è un messaggio importante, un bellissimo segnale e un augurio di fiducia e buona fortuna per tutti. Sono convinto che queste luminarie saranno apprezzate e non ho dubbi sul fatto che l'illuminazione contribuirà a rendere la nostra città calda, accogliente e familiare. Ad essere illuminate saranno Corso Matteotti, via Nazario Sauro, Piazza d'Appiano, via Vanni e via Carducci. Inoltre saranno illuminati tutti gli alberi di piazza della Repubblica, piazza Valli, viale I maggio e un tratto di via Valdera P.” - conclude il presidente dell'Area Vasta di Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa