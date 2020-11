Scontro tra camion in A1, muore uno dei conducenti. Tratto di strada chiuso

Incidente mortale questo pomeriggio in A1 con tre mezzi pesanti coinvolti. Il conducente di uno di questi, un 50enne originario della Lombardia e residente in centro Italia, è morto a causa delle gravi ferite riportate. Illesi i conducenti degli altri due tir coinvolti nel tamponamento. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra la corsia di decellerazione e quella di accellerazione dell'uscita di Firenze Sud. Da una prima ricostruzione i tre mezzi si sarebbero tamponati in prossimità di una coda dovuta a un cantiere stradale. Per estrarre uno dei conducenti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polstrada e personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. La A1 resta al momento chiusa in direzione Sud e si segnalano almeno 4 km di coda all'interno de tratto chiuso, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud.

Per le lunghe percorrenze, verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e prendere raccordo Siena Bettolle per poi rientrare in A1 a Valdichiana; per gli utenti all'interno del tratto chiuso è comunque possibile uscire a Firenze sud per poi rientrare sempre da Firenze sud in direzione di Roma.

AGGIORNAMENTO - Sulla A1 Milano Napoli è stato riaperto il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze sud in direzione di Roma. Attualmente sul luogo dell’evento si esce allo svincolo di Firenze sud per poi rientrare dallo stesso verso Roma e si registrano 4 km di coda all'altezza dello svincolo di Firenze Impruneta.

