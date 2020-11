Volontari all’opera per sostenere gli over 70. Il Comune fa partire una nuova fase di consegna delle mascherine

Il Comune di Greve in Chianti fa partire il servizio di consegna porta a porta delle mascherine chirurgiche. Con il supporto dei volontari delle associazioni locali la giunta Sottani ha messo in piedi la rete di distribuzione degli strumenti di protezione individuale che saranno consegnati a domicilio ai cittadini over 70 e alle persone in difficoltà, individuate dai Servizi sociali, nel corso della settimana.

Una fornitura di oltre 21mila mascherine sarà consegnata anche all’Istituto comprensivo statale Giovanni da Verrazzano per gli studenti delle scuole primarie e della secondaria di primo grado che stanno frequentando i plessi. Le associazioni coinvolte nell’operazione sono l’Associazione Volontariato Grevigiano, la Croce Rossa Italiana di Strada e Greve, la Pubblica Assistenza San Polo, La Racchetta, il Gaib, l’Avis di Strada in Chianti e i volontari civici. Le mascherine saranno consegnate anche agli esercizi commerciali a partire dalla prossima settimana. Per informazioni e in caso di mancato recapito è possibile contattare: Comune di Greve in Chianti tel. 055 8545216 – 3342432562.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO