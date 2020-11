Biblioteca Castelfranco, parte il prestito a domicilio

I libri sono un bene primario. Gli amanti della lettura lo sapevano già e il concetto è stato confermato anche dalle disposizioni del Governo durante questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Da quando la Toscana è stata contrassegnata come zona rossa, nel rispetto del DPCM del 3 novembre 2020, la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto ha sospeso le proprie attività, ma adesso riparte con il prestito a domicilio.

Il servizio, totalmente gratuito, è rivolto solo per chi abita nel comune di Castelfranco e sarà svolto dai volontari del servizio civile, attivi in Biblioteca.

Per prenotare un libro occorre telefonare al numero 0571/487260 oppure 0571/487263 o scrivere una mail all'indirizzo biblioteca@comune.castelfranco.pi.it indicando il proprio numero di telefono per essere ricontattati. È possibile chiamare dal lunedì al sabato in orario 9.00-13.00 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio in orario 15.00-18.00.

Verranno effettuato esclusivamente le consegne (due volte a settimana) e non il ritiro dei libri.

Al momento non è possibile effettuare restituzioni. I prestiti sono tutti prorogati e gli utenti terranno a casa i libri letti fino a quando non sarà possibile restituirli in una modalità sicura.

Il servizio avviene in tutta sicurezza, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19.

Il libro viene lasciato sulla porta ed è assolutamente “Covid-free”.

Tutto il materiale (compresi cd e dvd) sarà trattato in assoluta sicurezza, secondo quanto previsto dalle linee guida per l’emergenza epidemiologica.

Dopo un prestito, i volumi restituiti effettuano una quarantena.

Rimane attivo il prestito interbibliotecario: sarà infatti possibile ordinare libri e materiali multimediali posseduti da altre biblioteche toscane. Anche questo servizio è gratuito.

La collezione della Biblioteca è consultabile online sul portale della rete Rea.Net: http://reanet.empolese-valdelsa.it.

Servizio MLOL

Per poter consultare gratuitamente i maggiori quotidiani italiani e internazionali comodamente sul tablet o pc, leggere un ebook o ascoltare un audiolibro, c'è MLOL: Media Library on line.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche digitali. Una piattaforma per l'accesso al digital lending (prestito digitale) di ebook e tanti altri contenuti, oltre alla consultazione di quotidiani e periodici.

Basta essere iscritti alla biblioteca, mandare una mail a biblioteca@comune.castelfranco.pi.it richiedendo l'iscrizione a Media Library on line e indicando nome, cognome e codice fiscale.

Dopo aver scritto, gli interessati riceveranno per mail le istruzioni e le credenziali per accedere ad un mondo di letture, informazioni e contenuti in digitale.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa