Covid-19, Galli (Lega): "Assessore Bezzini non risponde alle nostre domande"

"Sinceramente-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-mi aspettavo ben altro atteggiamento da parte dell'Assessore alla Sanità, Bezzini, da me interpellato durante i lavori della competente Commissione. E pensare che le domande mi parevano consone al momento e chiare nell'esposizione. In pratica volevo sapere l'età media dei pazienti toscani attualmente presenti nelle terapie intensive, visto che i dati relativi all'età dei contagiati, circa cinquant'anni e quella dei deceduti, intorno agli ottanta, non ci paiono realmente significativi ed esplicativi per fotografare adeguatamente la realtà. Riguardo al personale sanitario ancora non sappiamo quale sia l'organico effettivamente idoneo per fronteggiare questa emergenza, considerando che le tanto sbandierate 5000 assunzioni, sono andate, molto probabilmente, a colmare parzialmente lacune pregresse, determinate anche dai naturali pensionamenti. Infine si brancola nel buio pure riguardo al fatto di come verranno, poi, impiegati medici ed infermieri attualmente dedicati alla lotta al Covid-19, una volta terminata questa pandemia. Insomma più che monitorare, come affermato dall'Assessore, visto che l'emergenza è quotidiana, bisognerebbe, viceversa, agire concretamente, dando risposte esaustive e tempestive anche agli stessi addetti ai lavori, sempre più disorientati e sconfortati dall'assenza di programmazione e di visione strategica di questa Giunta."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio Stampa