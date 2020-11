Falso agriturismo in Maremma: era la residenza vacanziera di un cittadino straniero. Sequestrati beni per 710mila euro

Oltre 710mila euro sequestrati ai legali rappresentanti pro-tempore di una società agricola del Grossetano. Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza dopo la conclusione di alcune indagini che avrebbero fatto emergere come l'azienda dichiarava al Fisco solo l'attività di azienda agricola e agrituristica, ma dal 2011 destinava l'intero complesso a residenza vacanziera di un facoltoso cittadino straniero. Il complesso, inoltre, era stato interessato da ristrutturazioni di pregio.

Quest'ultimo è risultato essere il beneficiario effettivo, nonché titolare del capitale della società ispezionata, tramite una società off-shore. La struttura residenziale era destinata solo al personale addetto per la sua gestione, la società ha indebitamente utilizzato in compensazione crediti dell'Iva che non gli spettavano, derivanti dalle opere di ristrutturazione e costi del personale, nonostante l'impresa agrituristica non esistesse di fatto.