Incendio in un centro sportivo di Capannori

I vigili del fuoco di Lucca stanno intervenendo nel comune di Capannori, in località Marlia, in Via del Fanuccio, per un incendio che ha coinvolto il locale tecnico di un centro sportivo e un pergolato posto all'esterno. L'incendio è stato estinto e l'intervento del personale ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno dei locali. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare. Sul posto, oltre al personale giunto da Lucca, uomini e mezzi provenienti da Pescia, Pisa e Viareggio.