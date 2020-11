Libera, donati 1.300 euro a Croce Rossa Italiana di San Vincenzo e a Caritas di Donoratico

Il progetto di solidarietà "La Speranza è di tutti" nei confronti delle persone e delle famiglie più bisognose che vivono nei nostri territori, si concretizza, in questo momento di rinnovata diffusione della pandemia da Covid 19, con le spese solidali e con un contributo economico a destinato alla Croce Rossa Italiana di San Vincenzo e alla Caritas di Donoratico. Nelle scorse settimane abbiamo consegnato i prodotti alimentari che ci hanno donato alcuni cittadini e quelli acquistati con i buoni-spesa offerti dalle sezioni soci Coop di SanVincenzo e Donoratico.

Oggi abbiamo proveduto ad effettuare i bonifici bancari per inviare alle due Associazioni gli euro raccolti attraverso il conto/corrente dedicato, denaro che, insieme, abbiamo deciso di destinare a sostenere le "piccole spese" essenziali, come bollette di luce/acqua/gas o telefono, una parte dell'affitto, o quanto altro ritenete necessario in relazione alle richieste che vi arrivano da persone e/o famiglie in difficoltà economiche.

Si tratta di piccole cifre, che testimoniano però della volontà di cittadini e di associazioni di mantenere viva una comunità solidale e impegnata a sostenere chi è in difficoltà, con la convinzione che ciò possa avvenire con azioni concrete e con la costruzione di relazioni umane che ci vedano tutti impegnati a superare questa crisi sanitaria e a costruire un futuro di giustizia sociale.

Parliamo di 1300 euro che dividiamo in parti uguali, 650 €.

Le Associazioni del progetto ringraziano Croce Rossa Italiana e Caritas per l'impegno quotidiano di servizio e sostegno, certi di poter continuare ad agire tra Associazioni con lo spirito di cooperazione che ci ha caratterizzato sin dallo scorso marzo.

Auguriamo a tutti noi "buon lavoro" e vi abbracciamo!

La Speranza è di tutti - Iniziativa di Solidarietà promossa dal Presidio di Libera "Rossella Casini" di San Vincenzo/Castagneto Carducci insieme ad AVIS San Vincenzo, Centro Solidarietà Donoratico, IAIA, Legambiente "CostaEtrusca", ANPI San Vincenzo e Castagneto Carducci, Auser Donoratico, Auser Verde Argento San Vincenzo, SPI/Cgil San Vincenzo, Sezioni Soci Coop di San Vincenzo e Donoratico, Sciarada SanVincenzo, il Gruppo scout Agesci San Vincenzo 1.

Fonte: Libera Castagneto Carducci San Vincenzo