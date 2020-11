Mascherine, nuovo fine settimana di consegne per gli over 65 a Bagno a Ripoli

Nuovo giro di consegne di mascherine ai cittadini di Bagno a Ripoli con più di 65 anni. Sabato e domenica le associazioni di volontariato dal Centro Intercomunale di Protezione Civile "Arno Sud-Est Fiorentino" torneranno in piazza per distribuire i dispositivi a chi ha più bisogno di protezione dal virus. Chi non ha ritirato le mascherine (cinque a testa) nello scorso weekend potrà farlo sabato (o domenica) negli stessi punti di ritiro e con le stesse modalità già adottate.

La consegna è dedicata esclusivamente ai cittadini con più di 65 anni di età residenti nel territorio comunale, muniti di tessera sanitaria o documento di riconoscimento valido. È possibile il ritiro per delega, presentando la tessera sanitaria o il documento del delegante. Per impedire doppie consegne, i volontari avranno degli elenchi con i nominativi dei cittadini aventi diritto, frazione per frazione.

Ancora una volta saranno allestiti tre punti di ritiro nelle principali frazioni del Comune, più uno itinerante nei centri più piccoli. I cittadini potranno recarsi unicamente al punto di ritiro relativo alla propria frazione di residenza, e dovranno sempre mantenere le distanze interpersonali nelle eventuali code che potranno formarsi.

Questo il calendario:

Bagno a Ripoli (compreso Sorgane): sabato 21 presso il Poliambulatorio CRI Bagno a Ripoli (lato parcheggio) in orario 09:00-12:00 e 14:00-17:00, e domenica 22 in orario 09:00-12:00

Antella (compreso Balatro): sabato 21 presso la tensostruttura della Misericordia Antella in orario 09:00-12:00 e 14:00-18:00

Grassina (compreso Ponte a Ema, Ponte a Niccheri, Capannuccia e Quarate): sabato 21 presso la sede della Fratellanza Popolare in orario 15:00-18:00

La VAB Bagno a Ripoli si occuperà invece della consegna nelle seguenti frazioni:

Case S. Romolo: sabato 21 presso piazza S. Romolo in orario 09:00-12:30

Villamagna: sabato 21 presso piazza Villamagna in orario 13:30-17:00

Vallina: sabato 21 presso distributore via Rosano in orario 9:00-12:00

Candeli: sabato 21 presso parcheggio circolo Lo Stivale in orario 13:30-17:00

San Donato: sabato 21 presso Casa del Popolo in orario 13:30-17:00

Rimaggio: domenica 22 presso il Circolo di Rimaggio in orario 09:00-12:30 e 13:30-17:00

Osteria Nuova: domenica 22 presso piazza F.lli Rosselli in orario 09:00-12:30

A partire da lunedì 23 novembre le associazioni di volontariato ripolesi saranno impegnate anche nel servizio di consegna dei farmaci a domicilio, a supporto all'Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri e del Serristori di Figline Valdarno, con il seguente calendario settimanale.

OSMA:

Lunedì; Bagno a Ripoli, Figline-Incisa V.no, Rignano S.A (afferenti Centro Intercomunale Arno Sud Est Fiorentino), Pontassieve, Pelago, Rufina, Reggello (afferenti centro Intercomunale Valdarno Valdisieve);

Martedì: Greve in Chianti, San Casciano, Impruneta, Barberino Tavarnele (afferenti Centro Intercomunale Colli Fiorentini)

Mercoledì: Fiesole, Firenze

Serristori:

Giovedì: Figline-Incisa V.no, Rignano S.A., Reggello, Greve in Chianti

I ritiri dei farmaci e le relative consegne saranno effettuate dal volontariato il giorno stesso. Per prenotare una consegna è necessario contattare le farmacie ospedaliere con apposita e-mail.

“Senza le associazioni di volontariato – dichiara il sindaco Francesco Casini – molte delle iniziative messe in campo in questi mesi non sarebbero state possibili. Grazie davvero a tutti i volontari e alla nostra Protezione Civile che sta portando avanti un lavoro fondamentale di raccordo con la macchina comunale. Con la collaborazione di tutti usciremo prima dall'emergenza”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa