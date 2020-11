Scandicci, incontri online con Sindaco e Giunta per ascoltare la città

Il primo incontro è stato martedì 17 con il mondo dello sport, a seguire mercoledì 18 la rappresentanze della scuola, poi i circoli del territorio giovedì 19 novembre 2020, a seguire gli altri appuntamenti. Hanno preso il via le assemblee a distanza del Sindaco Sandro Fallani e della Giunta con chi lavora, fa volontariato, è impegnato nel territorio, per un confronto sulle nuove esigenze nell’emergenza sanitaria. Questo il primo programma degli appuntamenti fissati dal primo cittadino e dagli assessori, al quale saranno aggiunti altri incontri via via che verranno concordati e organizzati (nel programma tra parentesi l’assessore che relazionerà assieme al Sindaco per ogni incontro): martedì 17 novembre Sport (assessora Ivana Palomba); mercoledì 18 novembre ore 17,30 Scuola (assessora Ivana Palomba); giovedì 19 novembre alle 17 Circoli (assessora Claudia Sereni), lunedì 23 novembre alle 14 Categorie economiche (assessore Andrea Franceschi), martedì 24 novembre alle 11,30 Sindacati (vicesindaco Andrea Giorgi), martedì 24 novembre alle 18,30 Associazioni Protezione civile (assessore Andrea Anichini), mercoledì 25 novembre alle 16 Associazioni di volontariato (assessore Andrea Franceschi), venerdì 27 novembre alle 17,30 Ordini professionali Architetti, Ingegneri e Geometri per edilizia (assessora Barbara Lombardini), venerdì 27 novembre alle 11,45 i Parroci con il Sindaco Sandro Fallani, martedì 1 dicembre 2020 alle 15 Formazione professionale (assessora Diye Ndiaye); ad ogni incontro sarà presente tutta la Giunta. I link per collegarsi online sono comunicati ai partecipanti; gli interessati possono mandare una email a comunicazione@comune.scandicci.fi.it , indirizzo al quale è possibile anche inviare eventuali quesiti, temi o suggerimenti da affrontare nel corso dell’incontro on line.

“Un ascolto attento e puntuale alle nuove esigenze cittadine nel periodo dell’emergenza sanitaria, grazie ad assemblee on line organizzate dall’Amministrazione Comunale con le categorie economiche e le associazioni di Scandicci – dice il Sindaco Sandro Fallani - a seconda degli incontri assieme a me parleranno gli assessori di competenza, in ogni caso tutta la Giunta sarà presente ad ogni assemblea: l’obiettivo è avere la situazione più chiara possibile per dare le migliori risposte e le soluzioni più appropriate”. Gli incontri della Giunta con le componenti sociali cittadine sono finalizzati a fare una ricognizione capillare dei bisogni e delle risorse nell’emergenza sanitaria covid. “Il confronto stesso tra il Comune e le realtà più vive della nostra città può rappresentare anche un’opportunità, per trovare strumenti e dare prime soluzioni ai problemi che via via emergono”, dice ancora il Sindaco. Gli incontri sono promossi dall’assessorato alla Comunicazione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa