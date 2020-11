Ddl Zan, PD contro la maggioranza a Pisa: "Voto contro la Costituzione"

Il voto favorevole della maggioranza in Consiglio Comunale a Pisa contro il ddl Zan va contro lo spirito della Costituzione repubblicana che riconosce nell'articolo 3 uno dei principi fondanti di tutto l'ordinamento giuridico: il principio di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione.

È una vergogna inaudita che in un'aula consiliare si passino due ore per limitare i diritti degli altri e non per trovare i modi per ampliare quelli di tutti. Sarà nostro impegno, pur in un momento delicato e di emergenza sanitaria, affermare con forza l'affermazione di tutti i diritti e il contrasto di ogni forma di discriminazioni.