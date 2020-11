Empoli, per l'85% giusta la scelta di un 'Natale ridotto'. I risultati del sondaggio di gonews.it

Un Natale più 'sobrio' nel rispetto della situazione, ma pur sempre Natale. Nel sondaggio di gonews.it della scorsa settimana avevamo chiesto se era giusto mantenere alcune delle installazioni di Empoli città del Natale nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il programma, rispetto a quello annunciato prima della seconda ondata della pandemia, è stato praticamente 'smantellato', ma come accaduto in molte città italiane l'Amministrazione comunale ha deciso di mantenere alcune installazioni e le luci nel centro storico. Una decisione su cui sembrano (quasi) tutti d'accordo: l'85,40% dei votanti, infatti, si è detto favorevole alla scelta che sembra coniugare il rispetto per la situazione in corso, con la necessità di aggrapparsi a una 'luce' di speranza, proprio a Natale. Solo il 14,6% di votanti ha ritenuto che il Natale meritava qualcosa di più. I votanti complessivi sono stati 226.