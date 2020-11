'Libriamoci', letture all'IC di Capraia e Limite

È in fase di svolgimento la settima edizione di “Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole”, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che quest’anno è stata prevista per la settimana tra il 16 e il 21 novembre. L’iniziativa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, vede la partecipazione anche dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, impegnato in un progetto in verticale che coinvolge la classe V della Primaria “Corti”, le tre classi V della Primaria “Marconi”, la I D e la II A della Secondaria.

L’iniziativa, proposta dell’Istituto comprensivo e convalidata dagli organizzatori, ha come titolo ”Contagiamoci di gentilezza!".

«Proprio così» spiega la prof.ssa Olivia Arzilli, referente del progetto per l’Istituto limitese «in un momento storico in cui l’arroganza, la “voce grossa”, ma anche la paura del Covid e del contagio sembrano farla da padroni, noi vogliamo fare della gentilezza, dell’accoglienza, del sorriso i punti fermi della nostra vita: puntiamo a che questi valori siano la guida delle nostre giornate a scuola, in famiglia, nel nostro paese. E questo può avvenire anche attraverso la lettura: storie, racconti, poesie in cui entrare per apprendere, sognare, crescere.»

Attraverso una serie di testi legati al tema della gentilezza e dei valori ad essa collegati, i giovani alunni vengono accompagnati in un percorso di scoperta del sé e dei piccoli gesti che possono “salvarci” da questo momento così difficile. Sì, perché i libri, come la gentilezza, la solidarietà, l’aiuto reciproco, possono essere una medicina per l’anima.

Fonte: Ufficio stampa