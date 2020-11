Palazzo della provincia, Meini (Lega): "Degrado inaccettabile"

"Da tempo - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - il palazzo che ospita la Provincia di Pisa, è in condizioni di palese degrado. Lo stesso edificio è sede di lavoro di circa duecento dipendenti della Regione, ora costretti allo smart-working causa la pandemia. Dovrebbe essere, dunque anche interesse del predetto Ente che l'edificio in questione si presenti esteticamente in modo più adeguato, consono e funzionale. A tal proposito, quindi ho predisposto un'interrogazione in cui chiedo alla Giunta regionale che iniziative intenda assumere, una volta terminata l'emergenza Covid-19, per garantire la massima sicurezza dei luoghi di lavoro. Intendo anche conoscere quali interventi sono programmati da parte del proprietario ed il termine degli stessi, considerando altresì che la struttura è circondata da impalcature, ma non si segnala alcuna attività di ristrutturazione. Infine è doveroso capire che azioni verranno intraprese, con lo scopo di supportare l'amministrazione comunale, per agevolare il contrasto allo spaccio ed all'illegalità che, purtroppo, si sono ormai radicati negli spazi all'aperto attigui al palazzo."

Fonte: Ufficio stampa