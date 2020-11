Recovery Fund, Nardella (Eurocities): "Stop a veti di Ungheria e Polonia"

I sindaci delle città europee chiedono ai governi di Ungheria e Polonia di togliere il veto dal pacchetto economico dell’Unione europea che comprende bilancio e Recovery fund e che vale 1800 miliardi di euro. “Le risorse del ‘Next Generation EU’ sono indispensabili per aiutare le città nella più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra ad oggi - afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella, recentemente eletto presidente di Eurocities, il principale network delle città europee -. Senza questi soldi, le città rischiano di collassare e la crisi esploderà. E’ il tempo della solidarietà e non dei veti”.

Ogni mese di ritardo potrebbe essere “fatale - continua Nardella - per la rinascita di centinaia di città che sono in estrema difficoltà per le conseguenze sociali ed economiche, oltre che sanitarie, del virus. E’ quindi urgente adottare il pacchetto economico permettendo così alle risorse di arrivare velocemente laddove c’è più bisogno: ai cittadini”.