Ambulatorio chirurgico per Marradi, Firenzuola e Palazzuolo. I giorni e gli orari del servizio

Un servizio di ambulatorio chirurgico dedicato ai comuni montani del Mugello, Palazzuolo, Marradi e Firenzuola con possibilità di effettuare prime visite e prestazioni anche di agoaspirato tiroideo. A Firenzuola partirà lunedì 23 novembre presso il presidio territoriale mentre a Marradi il 14 dicembre, anch’esso nel presidio del territorio. Entrambi gli ambulatori saranno svolti da Daniele Boni chirurgo della Chirurgia Generale dell’ospedale del Mugello diretta da Andrea Buccarelli. Rispetto all’ambulatorio chirurgico attivo presso l’ospedale di Borgo San Lorenzo, i due ambulatori nascono come offerta aggiuntiva sul territorio e per offrire servizi ad una zona montana come l’Alto Mugello. Prioritariamente il servizio risponde quindi alla richiesta dei cittadini di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo ma rimane la possibilità di effettuare la prenotazione anche per gli assistiti da altri territori dell’Azienda.

Le sedute si terranno a Firenzuola il quarto lunedì del mese (a partire dal 23 novembre) dalle 9.45 alle 14; a Marradi il secondo lunedì del mese (a partire dal 14 dicembre 2020) dalle 9.45 alle 14. L’orario in entrambi gli ambulatori risulta suddiviso tra visite con appuntamenti dalle 10 alle 13.30 e consegna referti citologici dalle 13.30 alle 14.

Fonte: Ausl Toscana Centro