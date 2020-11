Confcommercio Toscana annuncia sciopero fiscale, Ceccardi (Lega): "Anno bianco fiscale subito"

“Confcommercio Toscana, in rappresentanza di 50.000 imprese della nostra regione, annuncia lo sciopero fiscale. Una iniziativa sicuramente forte, che nasce con l’idea di sospendere il pagamento di tasse e imposte come Imu, Irpef e Tari.

Il settore terziario è stato uno dei più colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria. I ristori previsti dal Governo sono del tutto insufficienti per tantissime attività ormai al collasso e che ancora una volta vedono negata la richiesta più importante, quella di una sospensione totale dei contributi.

Migliaia di lavoratori chiedono una sola cosa: un anno bianco fiscale per chi non ce la fa. A loro e a tutti i loro famigliari voglio esprimere la mia più totale solidarietà e comprensione. Per quanto “forte” lo sciopero fiscale è sicuramente uno strumento indicato per scuotere le coscienze di chi governa. Mi auguro che questa azione di protesta pacifica faccia breccia e porti ad attivare strumenti più efficaci di protezione e tutela delle categorie economiche più danneggiate.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi

Fonte: Susanna Ceccardi - Ufficio Stampa