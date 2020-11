Il sindaco Nardella convoca il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 9.30 in modalità videoconferenza. L'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi prenderà in esame, tra l'altro, il Piano territoriale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2021/2022; il controllo del bilancio di previsione 2020-2022, una variazione al Dup-Documento unico di programmazione e il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 del Gruppo amministrazione pubblica, il suo aggiornamento e il relativo perimetro di consolidamento; quindi il piano per la società partecipata Florence multimedia srl e il contratto di servizio 2021/2022; una convenzione tra Metrocittà e Ferrovie dello Stato per la reciproca collaborazione in materia di protezione civile.

Gli altri punti all'ordine del giorno sono la partecipazione della Sala operativa integrata di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze al numero unico d'emergenza (112) della Regione Toscana; l'approvazione del protocollo d'intesa relativo al "sistema di allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno"; le misure a sostegno dei concessionari di spazi che all'interno degli istituti scolastici gestiscono bar o distributori automatici di alimenti e bevande; lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Pontassieve e Rignano sull'Arno per la progettazione di alcuni tratti di completamento relativi alla ciclovia dell’Arno nell’ambito d’interesse metropolitano per la tratta Firenze-Rosano.

Non appena disponibili verranno comunicate le modalità di accesso alla videoconferenza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa