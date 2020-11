Nidi comunali, al via le domande per il bando integrativo a Poggibonsi

Da sabato 21 novembre sarà possibile iscriversi al bando integrativo per gli asili nido. Si tratta del consueto bando che viene aperto durante l’anno per permettere l'iscrizione dei nuovi nati e di coloro che hanno deciso successivamente di iscriversi al servizio. Possono essere iscritti i bambini nati nel 2018, 2019 e 2020.

Le domande di ammissione, solo per i residenti, dovranno essere presentate dal 21 novembre alle 12 del 14 dicembre 2020 tramite procedura online.

Come già da due anni le iscrizioni saranno effettuate tramite link diretto dalla homepage del sito internet del Comune da cui è possibile effettuare la registrazione al portale (lo stesso di Mensa Clic). Effettuata la registrazione l’utente riceve username e password per poter procedere con la domanda del servizio. Coloro che sono già registrati (e quindi già in possesso di username e password) possono procedere con l’iscrizione. La procedura di iscrizione al nido sarà solamente online.

Salvo diversa indicazione, necessaria organizzazione o quant’altro stabilito dalle normative vigenti nazionali e regionali in base all’emergenza sanitaria, l’orario dei nidi è: ingresso dalle 7,30/8,00 alle 9.30, prima uscita dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana, seconda uscita dalle 16 alle 16.30. La disponibilità dei posti ad orario lungo sarà determinata tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio.

La preferenza espressa per l’ammissione ad uno dei nidi è puramente indicativa. La rinuncia alla sede assegnata comporta l’automatica cancellazione dalla graduatoria.

Il bando e tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione tramite mail all’indirizzo istruzione@comune.poggibonsi.si.it e telefonicamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 al numero 0577-986342.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa