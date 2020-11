Nuovo Piano Protezione Civile Comune Livorno, Monni: "Sia patrimonio di tutta la cittadinanza"

Presentata oggi in Comune la proposta di Piano della Protezione Civile del Comune di Livorno, aggiornato alle ultime normative e all'attuale organizzazione della struttura comunale. L’assessore all’ambiente Monia Monni ha partecipato alla conferenza stampa insieme al sindaco di Livorno Luca Salvetti e alla dirigente e al responsabile della Protezione Civile comunale, Annalisa Maritan e Lorenzo Lazzerini.

“Il lavoro svolto per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Livorno, è il frutto di una collaborazione proficua tra istituzioni, Regione e Comune - ha detto Monia Monni. In particolare, per quanto riguarda il piano, abbiamo ritenuto fosse fondamentale la combinazione tra monitoraggio e controllo diretto delle zone critiche in ambito urbano, al fine di intervenire in modo tempestivo e mirato in caso di necessità. Proprio per questo è importante per me ricordare il lavoro di supporto del Centro Funzionale Regionale all’amministrazione Comunale nella gestione dell’iniziativa della Brigate di Solidarietà Attiva e del Comitato Alluvionati Livorno, che prevede la donazione e l’installazione di due nuove centraline meteorologiche per la rilevazione di precipitazioni, che saranno collocate nei bacini di Rio Ardenza e di Rio Maggiore, alle spalle del centro urbano di Livorno, e che fungeranno da prima linea per il monitoraggio della zona”.

“Aggiornare il Piano di Protezione Civile – ha aggiunto Monia Monni - è un passo in avanti verso la messa in sicurezza del territorio e di chi lo abita, dopo il disastro di tre anni fa. Ora deve diventare patrimonio di tutta la cittadinanza, grazie ad un percorso di partecipazione che inizia oggi e che vedrà coinvolti i cittadini livornesi, che devono essere sempre più consapevoli e conoscere le buone pratiche di protezione civile, utili ad affrontare i rischi causati da questi fenomeni climatici, sempre più frequenti”. “Per quanto riguarda le opere di ricostruzione – ha concluso l’assessore - siamo riusciti a completare il 97% degli interventi riguardanti servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Oltre ad interventi, anche strutturali, che hanno permesso di mettere in maggior sicurezza il territorio livornese”. Attualmente dei 295 interventi programmati ne sono stati conclusi 286 (9 sono tuttora in corso) per un ammontare complessivo di quasi 78 mln di euro.

“Oggi presentiamo un lavoro che attendevo con grande speranza - ha dichiarato il sindaco di Livorno Luca Salvetti - uno dei progetti su cui ho insistito tanto nei 19 mesi di mandato. Il Piano doveva essere, appunto, un elemento su cui lavorare di più, per la sicurezza della città. E così è stato. Abbiamo inserito e mixato il piano della società che aveva avuto l'incarico dalla precedente amministrazione, ma che presentava lacune, integrandolo con il lavoro effettuato dagli uffici comunali e regionali. A questa relazione generale si aggiungeranno elementi di operatività su cui stiamo lavorando. Finalmente Livorno avrà un Piano di Protezione Civile all'altezza della città che non può più permettersi approssimazione e pressapochismo. Attualmente il piano è in condivisione con Regione e Provincia e da oggi avrà inizio il percorso condiviso con i cittadini e con i comitati di quartiere. Questo iter porterà, in poco tempo, il piano di protezione civile all'approvazione del Consiglio Comunale. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando alla realizzazione del piano”.

Fonte: Regione Toscana