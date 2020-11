Siena Di&Per tutti 2020, pubblicato il bando

Pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul portale istituzionale il bando “Siena Di&Per tutti 2020”, relativo a progetti volti al sostegno di persone disabili e soggetti fragili, <<e presentato – ha detto l’assessore al Sociale Francesca Appolloni - alla Consulta comunale per la disabilità lo scorso 11 novembre registrando dalla stessa notevole apprezzamento>>.

<<Quest’anno il bando – ha sottolineato – esce nella sua quarta edizione, e nel pieno dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19. Al suo interno alcune novità tese a semplificare le procedure e ridurre i disagi alle organizzazioni del Terzo Settore che operano sul territorio comunale con interventi di sostegno dedicati alle fasce deboli della società come i disabili e le persone in inserimento socio-terapeutico>>. Il Comune, come ha evidenziato Appolloni <<intende confermare il sostegno agli Enti del Terzo Settore, che rappresentano un importante elemento del tessuto sociale, sempre più indispensabile soprattutto in questo particolare periodo, nel quale tutti sono costretti a rimodulare le varie proprie priorità di intervento>>.

I settori da sostenere nelle azioni progettuali sono quelli della promozione e sviluppo della comunità in tempo di pandemia, attraverso iniziative di solidarietà sociale, in particolare attività e servizi a carattere socio-assistenziale, di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.

Le proposte progettuali si dovranno concretizzare a partire dal prossimo 31 gennaio e concludersi il 30 settembre 2021.

Le risorse finanziarie complessive ammontano a 75mila euro da suddividersi in due misure: la prima, per massimo 65mila euro, è a favore di associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri del terzo Settore, sezione provinciale di Siena, con sede legale e operativa nel Comune di Siena da almeno tre anni; la seconda, per un massimo di 10mila euro, è per cooperative sociali iscritte al registro regionale delle cooperative sociali e consorzi, sezione provinciale di Siena, con sede legale e operativa sempre nel Comune di Siena da almeno tre anni.

Le proposte, compilate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile al link https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Siena-DI-PER-Tutti-2020 potranno essere inviate, entro le ore 24 del 2 dicembre 2020, tramite Pec a comune.siena@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune (piazza il Campo, 1) entro le ore 12 del prossimo 2 dicembre.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SDSS ai numeri 0577/292133-2624.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa