Tulipani a Scandicci: piantati 100mila bulbi all'ex Cnr

Alla fioritura della prossima primavera i tulipani nell’area ex Cnr saranno più raccolti, più colorati, e formeranno il disegno di un anfiteatro romano con al centro la costellazione della vergine secondo il progetto dell’architetto del paesaggio Duccio Pampaloni. Sono stati piantati a partire dalla metà di novembre 2020 nell’area centrale di Scandicci i centomila bulbi provenienti dall’Olanda per il progetto Wander and Pick, che anche quest’anno è ideato, organizzato e finanziato dall'associazione non profit Le tribù della terra, con la collaborazione del Comune di Scandicci e il patrocinio della Regione Toscana. Nel periodo della fioritura, prevista per le settimane tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, i cittadini potranno poi godere dello spettacolo, sempre nel rispetto di eventuali misure in vigore per affrontare la situazione sanitaria.

“La qualità dei bulbi quest’anno è ancora migliore rispetto alle passate edizioni, le specie diversificate consentiranno una fioritura più variopinta con colori più vivi e definiti – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – ricordiamo però che oltre alla bellezza a fondamento del progetto Wonder and Pick ci sono sempre i valori della naturalità, della biodiversità, dello studio e della ricerca delle diverse specie vegetali. L’impegno per questa nuova edizione è ancora più sentito, considerato il sacrificio dello scorso anno quando i cittadini in lockdown non poterono godere direttamente dell’esperienza: la prossima primavera faremo il possibile per tornare a vivere di persona uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le misure che saranno necessarie al momento”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa