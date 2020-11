Coronavirus, scende il numero dei positivi tra Empolese e Cuoio ma gli ospedali sono quasi pieni

Diminuiscono rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus nell'Empolese, ma la lotta di Rsa e ospedali continua. Nella giornata di oggi, sabato 21 novembre 2020, sono 83 i nuovi casi: 26 a Empoli, 10 a Castelfiorentino, 2 a Capraia e Limite, 8 a Cerreto Guidi, 5 a Certaldo, 12 a Fucecchio, 1 a Gambassi Terme così come a Montaione, 9 a Montelupo, 5 a Montespertoli e 4 a Vinci. Spostandosi nella zona del Cuoio, collegata alla zona Empolese in riferimento alla lotta al Covid e alle strutture ospedaliere, sono 48 i nuovi casi di oggi: 10 a Castelfranco di Sotto, 14 a Montopoli, 12 sia a San Miniato che a Santa Croce sull'Arno.

I reparti Covid dei territori continuano ad essere saturi. Al San Giuseppe di Empoli sui 144 posti letto dedicati al virus, 137 sono occupati. La situazione non muta purtroppo per le terapie intensive, 19 attive sulle 20 totali dell'ospedale empolese. A giungere in aiuto all'emergenza sanitaria ci sono gli ospedali di Fucecchio e San Miniato, con le cure intermedie. Al San Pietro Igneo sono in funzione 34 posti letto mentre al 'Degli Infermi', rimodulato a cure Covid nelle scorse settimane, se ne trovano altri 16 (Qui).

Insieme al calo dei positivi in zona Empolese e Cuoio si aggiunge anche un'altra notizia: il sindaco di Montaione Paolo Pomponi ha annunciato tramite facebook nell'aggiornamento quotidiano che oggi "non ci sono novità da segnalare relativamente alla situazione di Villa Serena e neppure per quanto riguarda i casi di Covid-19 di persone residenti". Nella giornata di ieri i decessi alla Rsa di Montaione, duramente colpita da questa seconda ondata di Covid, sono saliti a 26 dal primo caso positivo.

Bollettino Asl Toscana centro