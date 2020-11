Giani: "Non mi sta simpatico la tipologia di commercio di Amazon, comprate toscano"

"Comprare e mangiare toscano fa bene alla salute, corrisponde a uno stile di vita, e sostiene le nostre imprese fortemente colpite dal Covid". Sono le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta facebook.

"Amazon fa miliardi in questo periodo - ha affermato Giani - così come le catene che hanno saputo servirsi del commercio online; ma vi confesso che a me questo tipo di commercio non sta molto simpatico. Preferisco sapere che invece attraverso il nostro tipo di produzione e la nostra capacità di diffondere i prodotti con il piccolo commercio, possiamo fare un servizio anche di solidarietà per la comunità toscana".

Il governatore toscano ha quindi invitato ad "andare nei piccoli negozi dove la filiera corta si esprime anche meglio, per valorizzare la nostra produzione agricola, il nostro agroalimentare, la nostra enogastronomia".