Centri per l’impiego: la firma del Protocollo tra Regione e sindacati

E’ in programma domattina, martedì 24 novembre alle ore 9.00 presso la sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali. Che riguarda il nuovo assetto di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

Saranno il presidente Eugenio Giani e l’assessora regionale alla Formazione e al lavoro, Alessandra Nardini, a firmarlo insieme ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Fonte: Regione Toscana