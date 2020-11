Riprendono i pagamenti della cassa integrazione artigiana

Lo scorso venerdì 20 novembre, finalmente, è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale vengono trasferite al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) le risorse per procedere al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre ai lavoratori delle imprese artigiane. Tali risorse entro pochi giorni saranno nella disponibilità di FSBA che potrà quindi procedere al pagamento delle tanto attese prestazioni.

“Finalmente sono in arrivo le risorse stanziate con il Decreto di agosto - ha dichiarato Mario Catalini, Presidente dell’EBRET, l’Ente Bilaterale dell’artigianato toscano che ha il compito di autorizzare le pratiche -. Entro pochi giorni il Fondo nazionale FSBA potrà così completare i pagamenti del mese di giugno e liquidare le prestazioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre. I lavoratori delle imprese artigiane aspettano da troppo tempo la cassa integrazione, finalmente possiamo dare una risposta a tanti lavoratori e lavoratrici toscani. Parliamo di oltre 20.000 lavoratori e circa 5.000 imprese, numeri importanti per la nostra regione. L’Ente Bilaterale toscano ha lavorato con grande impegno per elaborare e mandare in pagamento tutte le pratiche possibili, non appena arriveranno le risorse i pagamenti da parte di FSBA procederanno in maniera rapida. Confidiamo che, in futuro, non si debbano più attendere tempistiche così estenuanti per ricevere le risorse necessarie al pagamento delle indennità che spettano a tanti lavoratori”.

Fonte: Uil Toscana - Ufficio Stampa