Rubano 5mila euro ai distributori delle lavanderie, denunciata coppia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Sansepolcro hanno individuato e denunciato un uomo e una donna, conviventi, lui 44enne e lei 27enne, entrambi con precedenti di polizia alle spalle, per aver commesso diversi furti su distributori automatici. I militari hanno riscontrato la serialità degli eventi anche grazie al medesimo modus operandi e partendo proprio da quello sono riusciti a ricostruire quasi un anno di malefatte. Gli obiettivi preferiti erano i distributori delle lavanderie automatiche delle provincie di Arezzo e Perugia, che i due danneggiavano per poi ottenere il bottino, totalizzando all’incirca cinquemila euro. Entrambi dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e continuato in concorso.