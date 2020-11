Covid-19, a Montemurlo è morta Maria Gabriella Rosi

Il sindaco Simone Calamai rende noto che lo scorso 24 novembre all'ospedale Santo Stefano di Prato è venuta a mancare Maria Gabriella Rosi, 79 anni, residente a Montemurlo centro. La notizia del decesso è stata ufficializzata nel bollettino Usl di ieri 25 novembre. Maria Gabriella Rosi era risultata positiva al Coronavirus anche se la morte è sopraggiunta a causa delle complicanze delle altre gravi patologie di cui soffriva da qualche tempo. Il sindaco Simone Calamai ha appreso la notizia con profondo dispiacere:« Conoscevo Maria Gabriella e la incontravo spesso vicino al municipio. La ricordo come una donna sempre sorridente, gentile e cordiale. Mi stringo in segno di cordoglio alla famiglia in questo momento di dolore. Maria Gabriella ci mancherà molto». Maria Gabriella Rosi era nata a Tuscania nel 1941 e nel 1976, quando i due figli erano ancora molto piccoli, insieme al marito si era trasferita a Montemurlo per motivi di lavoro. Maria Gabriella aveva svolto il lavoro di rammendina a domicilio e poi era stata operaia tessile. Il figlio Pietro Guidozzi la ricorda come « una donna che amava profondamente la vita, la sua famiglia e viaggiare». Il funerale si è già svolto oggi, 26 novembre.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa