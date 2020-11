Il cinema piange: è scomparsa Daria Nicolodi

Il cinema italiano è in lutto: è scomparsa a Roma a settant'anni Daria Nicolodi. Nata a Firenze nel 1950, Nicolodi è stata attrice e sceneggiatrice, volto noto di molti film horror o thriller tra i Settanta e gli Ottanta.

Una delle sue parti più conosciute è in Profondo Rosso, diretto da Dario Argento. Proprio con Argento è stata sposta per un periodo e ha dato alla luce Asia, anche lei attrice. L'ultima apparizione di Nicolodi al cinema è ne La terza madre, in cui il regista è l'ex marito e recita con la figlia.

A darne notizia è stata proprio Asia Argento su Instagram. "Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria" ha scritto.