Sperona i carabinieri e poi li picchia e fugge, denunciato

Prima l'inseguimento a folle velocità, poi la colluttazione coi carabinieri e la fuga a piedi. Un 27enne di origini marocchine è stato denunciato a Follonica nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

Verso l'1.30 un'auto sospetta ha destato l'attenzione dei militari. Questi hanno intimato l'alt, ma il guidatore ha accelerato cercando la fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie del centro, con l'auto dell'uomo che ha tentato più volte di speronare quella dell'Arma. In via Fratti il 27enne è stato bloccato, ma dopo una colluttazione è fuggito.

I carabinieri lo hanno trovato nel suo nascondiglio e sorpreso a letto, come se niente fosse accaduto. In caserma ha dichiarato di essere scappato poiché senza patente. Alla fine è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida senza patente, mai conseguita. Per lui anche una sanzione per aver violato le norme anticontagio.