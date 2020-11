Rete Toscana Casa, Maurizio Di Cara nuovo presidente

L’assemblea dei soci di Rete Toscana Casa, riunita sulla piattaforma Zoom come previsto in seguito al protrarsi dell’emergenza sanitaria che impedisce le riunioni in presenza, ha ratificato quanto stabilito dal comitato direttivo riunito nei giorni scorsi in seguito alle dimissioni del presidente Ezio Bigazzi. Seguendo l’articolo 22 dello Statuto è stato cooptato nel comitato direttivo Pasquale Fimiani, che aveva già dato la propria disponibilità e partecipava al gruppo di lavoro che supporta il direttivo. Nella stessa riunione del comitato direttivo si era provveduto, seguendo l’articolo 21 e 23 dello Statuto, ad eleggere ad unanimità presidente Maurizio Di Cara, vice presidente Marco Bartolucci, segretario e tesoriere Paola Cigolini, oltre ad assegnare la delega di direttore commerciale a Emanuele Colzi e la delega ai rapporti con Auxilia Finance e la gestione dei canali social a Simone Beni. I lavori dell’assemblea dei soci di RTC sono proseguiti con la presentazione dei nuovi progetti, le prossime campagne social, il programma degli spot televisivi in programmazione, ma soprattutto è stato rinnovato il coinvolgimento degli associati sulle prossime sfide che attendono Rete Toscana Casa e tutta la categoria degli agenti immobiliari. Rete Toscana Casa è da sempre la Rete degli agenti immobiliari di famiglia, una Rete e non un franchising: tutti gli aderenti sono attentamente selezionati, seguono un codice deontologico e lo Statuto oltre ad un metodo di lavoro condiviso che garantisce ai clienti di poter interagire soltanto con il proprio referente ma di poter attingere al bacino di potenziali clienti di tutta la Rete, oltre 40 agenti immobiliari con agenzie in tutta la Toscana.

Fonte: Ufficio stampa