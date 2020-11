Var Group compra quote Mts&Care, accordo e roadmap

Var Group Spa, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, annuncia l’accordo con MTS&CARE, società specializzata nei servizi d’installazione, assistenza tecnica e software. L’accordo prevede la partecipazione al 15% di Var Group in MTS&Care e la definizione di un piano strategico per sostenere le aziende in tutta Italia, con un delivery dedicata e con una copertura capillare. Con questa operazione Var Group potenzia il proprio polo di servizi di assistenza alla tecnologia nel quale sono riunite tutte le strutture e le competenze dedicate alla gestione di rollout massivi, ai servizi di assistenza tecnica e di supporto all’end user per grandi aziende, GDO, Banche e Assicurazioni.

MTS&Care è un’azienda focalizzata nella fornitura di servizi d’installazione ed assistenza tecnica, con una forte specializzazione nel supporto a sistemi Retail, ATM ed ICT multivendor e composta da 90 professionisti presenti in tutta Italia.

Var Group continua così la strategia, dedicata ai servizi per sostenere le aziende del Made in Italy, che le ha permesso di creare un polo per il delivery sia di grandi progetti di assistenza tecnica e software, sia per il supporto alle imprese. Si tratta di un centro di eccellenza unico nel panorama italiano, composto oggi da circa 300 esperti a garanzia di una copertura capillare del territorio. Questo disegno fa parte di un più ampio progetto che corrisponde all’offerta Smart Service Var Group, linea di business che permette alle aziende di sviluppare nuovi modelli di business e di accrescere la competitività.

“Abbiamo condiviso con entusiasmo la strategia e il piano industriale di Var Group e siamo orgogliosi di crescere all’interno di una grande azienda”. dichiara Fabrizio Miluzzi Ad e fondatore di MTS&Care

“Diamo il benvenuto a questo gruppo di lavoro, una realtà con una forte focalizzazione che si integrerà alle nostre competenze per garantire un supporto globale alle aziende” commenta Francesca Moriani Ceo di Var Group “Si conferma il nostro impegno nel supportare le imprese di tutta Italia con competenze e prossimità, certi che servizi innovativi possano sostenere le imprese in un momento così complesso e rendere possibile l’attuazione di nuovi modelli di business”.

Fonte: Var Group