Si fa consegnare 8mila euro da un invalido, condannato

Si sarebbe fatto dare soldi da un uomo con gravi problemi psichici. In totale un 40enne della provincia di Firenze avrebbe sottratto 8mila euro a una vittima sempre del Fiorentino. Per questo è stato condannato in abbreviato a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Ogni tre-quattro giorni il 40enne si sarebbe fatto consegnare piccole somme (tra 5 e 40 euro) e in tre anni si sarebbe arrivati a 8mila euro. Il malvivente ha approfittato della fragilità psichica della vittima, arrivando a minacciare anche possibili ritorsioni se non avesse pagato. Per essere più convincente, avrebbe dichiarato di essere in cattive condizioni economiche.

In un caso poi sarebbe riuscito a farsi dare in pochi giorni circa 2mila euro che la vittima aveva prelevato dai risparmi della famiglia. Gli episodi contestati nel processo arrivano fino al luglio del 2020. Successivamente la vittima avrebbe denunciato ai carabinieri di aver consegnato altro denaro all'uomo, sempre dietro sua pressione. Le indagini sono tuttora in corso.