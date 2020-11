Operaio morto sul lavoro a Montemurlo, tre indagati

Ci sono novità di cronaca sul 40enne morto a Montemurlo dopo la caduta dal tetto di un capannone. Sono tre le persone iscritte dalla procura di Prato sul registro degli indagati per l'infortunio sul lavoro.

Gli indagati per omicidio colposo sono il proprietario del capannone, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un suo dipendente. Le tre iscrizioni sul registro degli indagati sono state fatte in vista dell'autopsia in programma domani. Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte dell'operaio, darà anche info utili per ricostruire come sia avvenuta questa tragedia che ha sconvolto Montemurlo.