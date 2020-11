Tavolo per il rilancio di Prato, FI: "Meglio tardi che mai. Dove era Biffoni quando lo proponemmo noi?"

"Continuo a leggere con cadenza quasi settimanale, interviste e parole del Sindaco di Prato e Presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni dove viene preso di mira il Suo Governo e quindi anche le scelte nazionali del Suo partito il Pd. Per quanto ha intenzione di recitare la parte della "vittima" sui giornali? Inutile chiedere misure speciali per il lavoro per il nostro Distretto se poi il Primo cittadino non fa nulla per scuotere il suo Partito in aiuto della propria città, tramite provvedimenti urgenti e mirati. Questa messinscena del "Sindaco di lotta e di piazza" stona con il suo ruolo di Presidente Regionale di Anci e di esponente di primo piano del Partito Democratico. I Pratesi caro Sindaco non sono stupidi, e vedono quando una persona recita soltanto una parte per pura comodità personale."

"Come Forza Italia abbiamo richiesto a più riprese nei mesi scorsi un tavolo su Prato per risolvere ogni criticità coinvolgendo tutte le forze migliori della città. Ci fa piacere che finalmente Biffoni si sia svegliato dopo un sonno profondo e politico che dura ormai da mesi e mesi. Meglio tardi che mai! Speriamo che abbia l'intelligenza politica di convocare anche tutte le forze politiche di opposizione senza distinguo alcuno. Non basta convocare soltanto le categorie economiche. Noi grazie all'operato del Presidente Silvio Berlusconi abbiamo già dimostrato in Parlamento grande senso di responsabilità seguendo l'appello del Capo dello Stato Mattarella alla collaborazione per il Paese. Siamo pertanto pronti ad accogliere anche la eventuale chiamata del Sindaco Biffoni senza alcuna esitazione."