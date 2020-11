Coldiretti Toscana dona Stelle di Natale al personale dell'ospedale San Luca

Stelle di Natale “made in Toscana” in dono agli ospedali. #Stelleincorsia è infatti l’iniziativa di Coldiretti Toscana alla quale oggi sabato 28 novembre hanno aderito vari enti ed i componenti della giunta regionale ed i consiglieri regionale, di maggioranza e d’opposizione.

All’ospedale “San Luca” di Lucca erano presenti, come ambasciatori di un gesto di buon augurio e di ringraziamento da parte di tutta la comunità, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ed i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi, Valentina Mercanti, Elisa Montemagni e Mario Puppa.

A esprimere gratitudine per questo gesto e per la vicinanza, a nome di tutti gli operatori, è stato il direttore sanitario del “San Luca” Michela Maielli.

“Abbiamo voluto ringraziare per il grande impegno profuso nella lotta al Coronavirus tutto il personale medico, infermieristico e tecnico - ha detto il presidente di Coldiretti Lucca Andrea Elmi, accompagnato dal direttore Maurizio Fantini - portando in dono con i nostri florovivaisti la pianta simbolo delle festività natalizie, che rappresenta anche una tipicità dei nostri territori, visto che la Toscana (e la Lucchesia fa la sua parte in questo ambito) è sicuramente la capitale nazionale delle Stelle di Natale con una produzione di oltre 5 milioni tra piante in vaso ed in forme diverse.

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla rilevanza di un settore che sta soffrendo moltissimo. I florovivaisti toscani in questo 2020 sono stati infatti colpiti in maniera consistente dalle limitazioni nelle vendite dovute all’emergenza Covid. Basti pensare che solo in provincia di Lucca il fatturato è calato addirittura del 68% (la percentuale più alta di tutta la regione)”.

Fonte: Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa