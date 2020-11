Droga nascosta in camera, due denunce a Livorno

Avevano in casa cocaina, marijuana e un bilancino di precisione. Per questo due persone, un 47enne italiano e un 24enne tunisino, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti, verosimilmente ai fini di spaccio. È successo ieri pomeriggio, venerdì 27 novembre, a Livorno. I carabinieri del Comando della città, nel corso di una perquisizione delegata dalla locale Procura della Repubblica, hanno rinvenuto nella camera occupata dai due uomini le sostanze stupefacenti.

Si tratta di 21 dosi di cocaina, di varie grandezze, avvolte nel cellophane e nascoste dentro un pacchetto di sigarette, per un totale di 14,57 grammi. I militari hanno inoltre rinvenuto il bilancino di precisione e un altro involucro dentro ad un barattolo di vetro, contenente 2 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata disposta in seguito ad un precedente controllo dei carabinieri, da cui era nato il sospetto che nell'abitazione fossero presenti sostante stupefacenti.